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اتحاد بلديات جزين يطالب مؤسسة الكهرباء والقوى الامنية بمساواة جزين بالمناطق المجاورة ومنع التعديات على الشبكة ووقف التعدين

12
JANUARY
2022
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بيان صادرعن اتحاد بلديات منطقة جزين

تعليقاً على بياني مؤسسة كهرباء لبنان و مصلحة الليطاني، نود التأكيد على التالي:

1- ليس هنالك من تعدٍ او سرقة كهرباء في منطقة اتحاد بلديات منطقة جزين حتى آلات التعدين التي كانت عاملة كان عددها متواضعاً ولا يؤثر على الشبكة وذلك قبل قرار النيابة العامة المالية يايقافها.

2- يطلب من المعنيين في مؤسسة الكهرباء والقوى الامنية تطبيق الامر نفسه المطبق في منطقة جزين في المناطق المجاورة: منع التعديات على الشبكة وسرقة الكهرباء ووقف التعدين و نحن لن نسكت عن اي تمييز في هذا الامر.

3- ان بيان مصلحة الليطاني كان واضحاً من ناحية مصادر المياه لتغذية معامل الانتاج الكهرومائية حيث ذكر شلالات جزين ونبع الزرقا وبالتالي ان منطقة جزين الادارية كاملة لها الاحقية بالاستفادة من الكهرباء المنتجة من المعامل الكهرومائية و من غير المقبول ضم مناطق جديدة مما يؤدي الى انهيار الشبكة كلياً.

4- نحن نشكر كل من يتعاون معنا في مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني والذي نتواصل معه يومياً في سبيل تأمين التغذية العادلة في الكهرباء لابناء منطقة جزين في هذه الظروف الصعبة.

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