صفي الدين: أقول لصيصان أميركا إن المقاومة قادرة على إنجاز وطن حر وشريف

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أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيّد هاشم صفي الدين، أنّ "السعودية تتدخل بشكل سافر في لبنان"، قائلاً: "نطلب منها عدم تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض".



وخلال مؤتمر سياسي للمعارضة السعودية في بيروت، توجّه صفي الدين إلى "الحريصين على العلاقة مع السعودية"، بالقول: "نحن نريد أن توقف السعودية سياسة التنمر على الشعوب، والمطلوب أن تكف السعودية أذاها عن بلدنا".



وأضاف، "إذا كنتم تتعاطون مع جهات بطريقة سلب الكرامة مقابل المال، ففي لبنان أهل كرامة وشرف".

وتابع، "أقول لأميركا والغرب والسعودية إلى الآن لم تعرفوا طبيعة هذه المقاومة وقوة شعبها وإيمانها، وأقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف دون ارتهان للخارج".



وأردف، "نريد أن يعرف العالم كله أن من يستهدف المقاومة بكلمة، عليه أن يسمع الردّ".