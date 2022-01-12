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جنون طقس كانون الثاني بدأ.. منخفض جوي والطقس يتحول الى ماطر بغزارة

12
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط  الثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق وتلامس ليلا ال1500 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا حتى مساء الاحد.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19درجة مئوية)
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، تنشط الرياح اعتبارا من الظهر، ويتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة وضباب على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط  الثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق وتلامس ليلا ال1500 متر.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تنشط الرياح وتشتد أحيانا، وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية  وثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق بخاصة خلال فترة قبل الظهر.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة  وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، مع انفراجات واسعة خلال النهار.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 15 درجة.
-  الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين  30 و 60 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,43
- ساعة غروب الشمس:  16,49
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