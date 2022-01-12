المحاميتان المعتقلتان تابع.. مصادر قضائية تشرح وجهة نظرها

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افادت معلومات متابعة لقضية المحاميتين المعتقلتين في طرابلس الى ان المحامية جيهان بو عيد هي بالاساس مشطوبة من نقابة المحامين وبالتالي لا يحق لها حضور جلسات وشطبت من النقابة لمشاكل مع النقابة وليس مع قصر العدل في الشمال والنقابة كانت قد ابلغت قصر العدل بانه لا يحق لها حضور اي جلسة كونها مشطوبة من النقابة فتقدمت الاخيرة بمذكرة اطلقت عليها اسم “تحذير” الى قاضي التحقيق الاول في الشمال الرئيسة سمرندا نصار استخدمت فيها عبارات القدح والذم والتحقير والتهديد الى قضاة التحقيق والنيابة العامة فحولت القاضية نصار الكتاب الى النيابة العامة واعتبر بمثابة إخبار،ففتحت النيابة العامة تحقيق وارسلت بطلب المحامية بو عيد التي لم تحضر فصدر بحقها مذكرة إحضار وفور وصول القوة الى منزلها قررت شقيقتها المحامية ايضا ان تذهب الاخيرة لوحدها فرافقتها بملء ارادتها واكدت المصادر ان شقيقة جيهان بقيت في مفرزة الشمال بقرار شخصي وهي غير موقوفة او معتقلة كما أشيع.