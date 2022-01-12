مغربي تعليقًا على اعتقال المحاميتين أبو عيد: لمحاكمة الفاعلين ومن أعطى الأمر الشفهي

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تعرض منزل المحاميتين الزميلتين رانية وجيهان ابو عيد في طرابلس فجر اليوم لهجوم من عشرة عناصر امنية من الشرطة القضائية قاموا بتحطيم بابه باستعمال مهدات.

تم اقتياد الزميلتين بالقوة الى مركز الشرطة القضائية في طرابلس باساءة استعمال السلطة وانتهاك القانون.

وتعليقا على اعتقال المحامية، قال الدكتور المحاكي محمّد مغربي ل"محكمة": "ان اقتحام منزل الزميلتين بعد تكسير الباب واحتجازهما دون حق وبمخالفة قانون قوى الامن الداخلي وتنظيم مهنة المحاماة واصول المحاكمات الجزائية يؤلف جناية وجرما مشهودا يعاقب عليه كل من اعطى الامر الشفهي ونفذه.

اطالب بتطبيق القانون بتوقيف فاعلي هذه الجرائم واحالتهم الى المحاكمة ليتم انزال اشد العقوبة بكل منهم."