لبنان على موعد مع منخفض جوي قادم

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنطقة على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة.



وأضاف: "الثلوج التي ستضرب لبنان والجوار حاضرة بشكل اعتيادي وليس بالكميات الكبيرة وذلك بسبب حجم المنخفض الجوي الذي سيعبر لبنان وما يحمله من رطوبة بنسبة 45%.

بعد انحسار المنخفض الجوي مساء الاحد، سوف يشهد لبنان والبلدان المجاورة موجة شديدة البرودة بحيث ستلامس الحرارة في البقاع -8 ليلاً وعلى 1000 متر -5 درجات. أما كمية الهطولات على الساحل بين الخميس والاحد فستكون 45مم وفي البقاع بين 20 و 27 مم.