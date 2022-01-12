لن تصدّقوا ما حصل في الأشرفية.. هذه التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:



"بتاريخ 6-1-2021، أقدم شخص مجهول يضع قبعة على رأسه ويرتدي كمّامة وقفّازات على تسليم طرد لأحد المواطنين أمام منزله في محلة الأشرفية، بعدها ورد اتصال للمستلم من قبل شخص مجهول أعلمه في خلاله أن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة سيتم تفجيرها إذا لم يتم دفع مبلغ /50،000/ دولار أميركي.



على أثر ذلك، أقدم المواطن المذكور على رمي الطرد في مبنى مهجور قرب مكان سكنه دون أن يفتحه، وأبلغ القوى الأمنية بالحادثة. وبنتيجة الكشف عليه، تبيّن أنه عبارة عن عبوة وهمية خالية من أي مواد متفجرة.



على الفور كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها، تمكّنت من تحديد هوية الفاعلَين وهما: ج. أ. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني)، م. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني).



أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورَين وتوقيفهما بما أمكن من السرعة. بتاريخي 5 و6-1-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم توقيفهما في مدينة بيروت.



بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية ارسال العبوة الوهمية إلى أحد المواطنين في محلة الاشرفية وذلك بهدف ابتزازه ماديا، وأن هذه الفكرة اقتبسها من أحد الافلام التي شاهدها سابقا وتأثّر بها، وعلى أساس فكرة الفيلم وضع خطة محكمة لابتزاز الشخص الذي تعرّف عليه خلال عمله في تنظيف منزله من الركام بعد انفجار مرفأ بيروت في محلة الاشرفية. وخلال تلك الفترة علم أن صاحب المنزل من أصحاب الثروة المالية، وأضاف أنه عرض الفكرة على الثاني فوافق عليها وقاما بتنفيذ العملية بحرفية عالية كي لا يُكشَف أمرهما. وبالتحقيق مع الثاني، اعترف بما نسب إليه.



أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".