الجمهورية: حتى بهذه النية لم يتحدث ميقاتي لا مع «حزب الله» ولا مع حركة «أمل»

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في ما خص جلسة مجلس الوزراء التي اعلن الرئيس ميقاتي عزمه الدعوة اليها من قصر بعبدا في زيارته الاخيرة منذ ايام لمناقشة الموازنة، فقد كشفت مصادر الثنائي انه لم يجر معها اي اتصال بهذا الشأن وقالت لـ»الجمهورية»: لا رئيس الحكومة ولا اي طرف آخر تحدث معنا او سألنا عن موقفنا وما اذا كنا سنشارك، وما أثير لم يكن سوى زوبعة اعلامية».

ولدى سؤالها اذا كان ميقاتي ينتظر الانتهاء من انجاز مشروع قانون الموازنة قبل توجيه الدعوة الى مجلس الوزراء؟ قالت المصادر: «حتى بهذه النية لم يتحدث ميقاتي لا مع «حزب الله» ولا مع حركة «أمل». ثم انه مَن قال ان مشروع قانون الموازنة أنجز، فهناك امورا كثيرة فيه تحتاج الى اجوبة عن اسئلة ابرزها على اي سعر للدولار يتم احتساب الارقام في الواردات والنفقات وهل السعر الرسمي سيبقى 1500 ليرة ام ان هناك نية لرفعه؟ وهل هناك توجه الى توحيد سعر الصرف؟. هذه عيّنة من اسئلة كثيرة وكبيرة تحتاج الى اجوبة وهذا برسم الحكومة...