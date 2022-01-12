عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022

الأخبار: نقاش أميركي - أميركي: حزب الله يربح لبنان
مقاتلو الحرب الناعمة
سويسرا تحمي مصارفها المتورطة في سرقة أموال لبنانيين | ميقاتي يهدّد القضاء: ملاحقة سلامة تعني استقالتي!
أميركا - إيران: بوادر اتفاق
نداء الوطن: عون تطارد سلامة... وطنوس يلاحق شقيقه
"خرطوشة" الحوار "الطائشة": العهد كرّس عزلته!
اللواء: معادلة المشهد الانتخابي: مَن يَرحل أولاً الفاسدون أم اللبنانيون؟
فرنجية لن يُغطّي حوار بعبدا.. وبورصة الأسعار تتخطّى بورصة الدولار
الديار: لا سقف للدولار بعد تجاوزه الـ 32 ألفا واسعار المحروقات تحلق
مواقف الاقطاب من الحوار الوطني تُحرج بعبدا: عون محاصر
غادة عون تمنع سلامة من السفر وسط رفض أمني وقضائي لقرارها
البناء: حوارات بعبدا: } رعد: للحوار لا للمزايدات } أرسلان: أزمة نظام } فرنجية: نؤيّد ولا نشارك / الكتلة القوميّة نحو الحوار: لأولويّة الشأن الماليّ… واللامركزيّة مشروطة بقانون انتخاب لا طائفيّ / جعجع: انتخبونا وسينخفض الدولار… والدولار يقفز عن الـ 33 ألفاً… و«المركزي» يبدأ البيع /
النهار: "الغضب" في الشارع... قبل الخميس وبعده
الجمهورية: فرنجية لـ باسيل: هل تتحالف والفاسدين؟
جنبلاط: لهذه الأسباب لن أشارك في الحوار
?l'orient le jour: Un accord sur le nucléaire iranien changerait-il la donne au Liban