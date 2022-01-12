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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022

12
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الأخبار: نقاش أميركي - أميركي: حزب الله يربح لبنان

مقاتلو الحرب الناعمة


سويسرا تحمي مصارفها المتورطة في سرقة أموال لبنانيين | ميقاتي يهدّد القضاء: ملاحقة سلامة تعني استقالتي!


أميركا - إيران: بوادر اتفاق

 

 


نداء الوطن: عون تطارد سلامة... وطنوس يلاحق شقيقه
"خرطوشة" الحوار "الطائشة": العهد كرّس عزلته!

 

 

 

اللواء: معادلة المشهد الانتخابي: مَن يَرحل أولاً الفاسدون أم اللبنانيون؟
فرنجية لن يُغطّي حوار بعبدا.. وبورصة الأسعار تتخطّى بورصة الدولار

 

 

 


الديار: لا سقف للدولار بعد تجاوزه الـ 32 ألفا واسعار المحروقات تحلق
مواقف الاقطاب من الحوار الوطني تُحرج بعبدا: عون محاصر
غادة عون تمنع سلامة من السفر وسط رفض أمني وقضائي لقرارها

 

 

 


البناء: حوارات بعبدا: ‭}‬ رعد: للحوار لا للمزايدات ‭}‬ أرسلان: أزمة نظام ‭}‬ فرنجية: نؤيّد ولا نشارك / الكتلة القوميّة نحو الحوار: لأولويّة الشأن الماليّ… واللامركزيّة مشروطة بقانون انتخاب لا طائفيّ / جعجع: انتخبونا وسينخفض الدولار… والدولار يقفز عن الـ 33 ألفاً… و«المركزي» يبدأ البيع /

 

 

 



النهار: "الغضب" في الشارع... قبل الخميس وبعده

 

 

 


الجمهورية: فرنجية لـ باسيل: هل تتحالف والفاسدين؟

جنبلاط: لهذه الأسباب لن أشارك في الحوار

 

 

 

 

?l'orient le jour: Un accord sur le nucléaire iranien changerait-il la donne au Liban 

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