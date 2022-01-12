أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إن المرجعية السعودية في لبنان مجبرة على الاختيار بين العنوان التصادمي وترجمته مواصلة الحظر على الرئيس سعد الحريري وثمنه خسارة فرصة نيل أغلبية وبين السعي للتجميع وترجمته خطاب مرن وعصبه مذهبيّ وثمنه التراجع عن تصدر القوّات للمشهد.



خفايا

قالت مصادر تتابع الانتخابات النيابيّة إن ثنائي حركة أمل وحزب الله قد أنهى مرحلة ترتيبات الدوائر التي لا تحتاج الى تفاهمات مع حليف آخر وشكّل لها لجانها وبدأ بتقسيم الدوائر الأخرى الى عناوين دوائر تصويت دون مرشحين ودوائر لشراكات انتخابيّة ودوائر معقدة يتابعها بالتوازي.



اللواء: أسرار

همس

تشهد مشاريع اللوائح التي سيدعمها رجل الأعمال بهاء الحريري «هجمة مرشحين» من مختلف المناطق، لدرجة إقدام بعضهم على إعلام جمهوره بهذه الخطوة دون تنسيق مع المسؤولين في حركة «سوا للبنان»!



غمز

تردد أن مرشحاً في الإنتخابات النيابية في الدائرة الثانية في بيروت أبدى إستعداده لدفع مليار ليرة مقابل تعيينه الأخير في رئاسة مؤسسة مالية خدماتية تابعة لمؤسسة دينية كبيرة!



لغز

تروِّج أوساط تيار سياسي بارز لنظرية الفراغ في قيادة الطائفة السنية، في حال عدم ترشح رئيس التيار في الإنتخابات النيابية في أيار المقبل!



نداء الوطن: خفايا

ينتظر ان يشهد مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى الذي يشغله حالياً النائب في تكتل لبنان القوي أنطوان بانو عجقة ترشيحات لأنه قد يكون بمثابة هدية للوائح غير الاساسية.

قول النائب محمد رعد من قصر بعبدا أمس "كل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونبقى نحن المواطنين اللبنانيين فقط، اسياد هذا البلد" اعتبرته مصادر متابعة إصراراً على التعبير الواضح عن محاولة تغيير هوية لبنان وتأكيداً على ما كان قاله الشيخ نعيم قاسم حول الموضوع نفسه، وجرت محاولة لتوضيحه من دون أن تنجح.

الجمهورية: أسرار

تَمنُّع ناجم من خلفيات إقليمية

إعتبر مسؤول كبير أنّ تَمنُّع قياديِّين عن تلبية دعوة مرجع بارز ناجم من خلفيات إقليمية وحسابات تتصل باستحقاق قريب.

عملية تدوير زوايا

ينشط مرجع بارز في عملية تدوير زوايا لإقرار مشروع يتصل بمستقبل البلد المالي.



موجة إستقالات من تنظيم حزبي كبير

تواصلت موجة الإستقالات من تنظيم حزبي كبير على خلفية الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وإهمال مراجعات المحازبين .