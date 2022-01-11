"اترك وفلّ وما تخلّيني انزل لتحت".. نانسي صعب تكشف ما حصل !

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كشفت الإعلامية في قناة ال otv نانسي صعب ما يلي :" في المعلومات، وبعد التحقيق مع رجا سلامة من قبل امن الدولة في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها والتزوير واستخدام المزوّر والإثراء غير المشروع، خصوصاً ان شقيق رياض سلامة كان حوّل مبلغ 207 مليون دولار عبر 6 مصارف بينها على الاقل 4 مصارف اساسية، توجّه المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس إلى هذه المصارف لضبط مستندات مهمة للقضية بمؤازرة من أمن الدولة بموجب كتاب خطي.



في البداية رفضت المصارف التعاون تحت حجة انتهاء مهلة رفع السرية المصرفية، وحاولت التهرّب بحجج انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت وغيرها، لكنها اضطرت للامتثال خصوصاً ان الامر القضائي المطلوب للمهمة كان بحوزة القاضي طنوس وتضيف المعلومات ان القاضي طنوس واثناء اداء المهمة تلقّى اتصالاً من مدّعي عام التمييز غسان عويدات حيث طلب الاخير انهاء المهمة.



رفض طنوس بداية قبل ان يقول له عويدات حرفياً "اترك وفلّ وما تخلّيني انزل لتحت"، إذ في هذه الحال يصبح عويدات هو المسؤول عن الملف! هيدي مش رواية هيدي واقعة عن قضاء مضروب من بيت ابيه! وعن منظومة مافياوية مستعدة تطيّر البلد لتحمي حالها! "