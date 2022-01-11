بسام المولوي عن ندوة يقيمها الحزب حول السعودية: سنعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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أشار وزير الداخلية بسام المولوي في حديث لـ"العربية-الحدث" رداً على سؤال عن ندوة يقيمها حزب الله في ذكرى إعدام نمر النمر في السعودية إلى أن التعاطي يجب أن يكون وفق الدستور اللبناني الذي يمنع تعكير علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، وسنعمل على تطبيق القانون اللبناني.

وأضاف : سنصدر التعليمات اللازمة وسنبلغ جميع من هم في الإجتماع بعدم التعرض للمملكة العربية السعودية تحت طائلة تطبيق القوانين، وسوف نتأكد من الإقامات ومن قانونية وجود غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وسنعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأَضاف : الأمن إلى حد كبير جدا "ممسوك" والأمر ليس كما يشاع ما خلى جرائم السرقة "البسيطة".

وتابع: مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي سلكت طريقها القانوني ونحن لا نلقي اللوم على قوى الأمن الداخلي في تأخير تنفيذها نتيجة تأخر وصول هذه المذكرات إلى المدير العام للقوى.