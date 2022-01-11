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أفادت الـ"MTV" بأنّ مدير الأخبار في القناة غياث يزبك قدّم استقالته من عمله بعد 25 عاماً أمضاها في هذا المنصب.

وتوجّه يزبك في كلمات مؤثرة إلى زملائه قائلاً: "سنوات عرفنا خلالها الألم وصنعنا الأمل، سنوات ضاقت فيها مساحات الحرية إلى حد الإختناق الكامل والتام ولم يبق من معالمها حيا سوى الـ"mtv" قلعة عاصية على الإحتلال. دمتم منارة للحرية ومنبرا للأحرار ومن نجاح إلى نجاح".

كذلك شكر يزبك رئيس مجلس الإدارة ميشال المر على إدارته الوطنية والحكيمة والجريئة.

يذكر أنّ استقالة يزبك تأتي على خلفية إعلان حزب "القوات اللبنانية" ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشمال الثالثة عن قضاء البترون.