بيان هام من مصرف لبنان حول التعميم 161...ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء, اجتماعاً ضمّ وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأضاف البيان, "وبعد الاجتماع, أعلن سلامة واستناداً إلى التعميم 161، المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان ما يلي: إضافة إلى المفاعيل الأساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد".