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الراعي: ما وصلنا إليه اليوم هو مأساوي ومُعيب ومُهين

11
JANUARY
2022
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أعلن البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه بذل وما زال، أقصى المحاولات لدفع الفرقاء إلى مُعاودة إجتماعات الحكومة، بإعتبار هذا الأمر هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذّر مراراً وتكراراً من أن المُماطلة والتأخير سوف يؤدّيان إلى شلّ الدولة وتعطيل مؤسّساتها.

واعتبر الراعي أن ما وصلنا إليه اليوم هو مأساوي ومُعيب ومُهين بحق الوطن والمواطنين.

موقف البطريرك الراعي نقله عنه عميد المجلس الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء أنه أكّد للبطريرك أن لا سبيل إلى تفعيل مرافق الدولة وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلاّ بإنجاز إستحقاقيّ الإنتخابات النيابية ورئيس الجمهورية في الموعد الدستوري، لا بل أن الدولة بأجمعها في خطر إذا ما إستمرّ هذا الإستهتار.

وبحسب الخازن، فقد كان الرأي مُتّفقاً على وجوب إعادة تحريك العجلة في دوائر الدولة، وبعث الحياة في المؤسسات الدستورية التي تُمثّل الحكومة عنوانًا لحرمتها وهيبتها وحضورها الفاعل في المجتمع الدولي، بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع عاطلين عن العمل وخارجين عن الإلتزامات والإستحقاقات.

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