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الرئيس عون يؤكد امام وفد من حركة فتح ايمانه بعدالة القضية الفلسطينية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة

11
JANUARY
2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة امين سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب، يرافقه عضوي اللجنة السيدين روحي فتوح واحمد حلس، وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، وسفير دولة فلسطين في سوريا سمير الرفاعي، والدكتور فتحي أبو العردات.


في مستهل اللقاء أشار الرجوب الى انه يحمل رسالة الى الرئيس عون والشعب اللبناني، تؤكد على ان الوجود الفلسطيني في لبنان كان وسيبقى عنصر استقرار على أرضه، وعلى امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها في لبنان. واطلعه على تطورات الأوضاع في فلسطين، وسعي القيادة الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في مختلف ابعادها السياسية والاجتماعية والجغرافية.
واكد الرجوب على ان القيادة الفلسطينية تعمل على ثلاثة مسارات مختلفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، هي مسار المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومسار تطوير المقاومة الشعبية.


ورد الرئيس عون على كلام الرجوب، مقدرا سعي القيادة الفلسطينية الى تعزيز وحدة الصف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، ومؤكدا على وقوف لبنان الدائم الى جانب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وابرزها حق العودة لفلسطينيي الشتات، وحقه بقيام دولته المستقلة. ولفت رئيس الجمهورية الى انه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية، وهو كان وسيظل مؤمناً بعدالة هذه القضية ووجوب عيش الشعب الفلسطيني بسلام في دولته المستقلة.

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