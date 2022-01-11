البستاني: سياسة النكايات لا تبني بلداً… وعلى مجلس الوزراء أن يلتئم وتكون اجتماعاته مفتوحة

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رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة النائب فريد البستاني أنّ الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يتطلّب تدابير وقرارات استثنائيّة، في حين نشهد على تعطيلٍ مستمرّ لمجلس الوزراء وتأجيلٍ للبتّ بالكثير من الملفات.

وشدّد البستاني على أنّ سياسة النكايات لا تبني بلداً، ولا تطعم جائعاً، وعلى كلّ حزبٍ أو سياسي مسؤوليّة اليوم أمام الوطن والشعب، وبدلاً من مهاجمة بعضنا على المنابر الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي فلنتعاون من إجل الإنقاذ والنهوض، لأنّنا إن لم نفعل ذلك بأنفسنا لن نجد من يعيننا.

وقال البستاني: لا يتحمّل لبنان أن يكون ساحة صراعات ومواجهات خارحية أكبر منه، ولا يجوز إقحامه في حروب لا علاقة له بها، ولا تهديد مصالح المغتربين الذين لا زالوا يشكلون جزءاً كبيراً من المدخول الأسري من خلال التحويلات الدورية التي يقومون بها.

إنّ لبنان بأمس الحاجة إلى مصارحة كبيرة بين أبنائه تؤدي إلى وضع استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتطمئن كل مكوناته والى عقدٍ اجتماعي واقتصادي وسياسي جديد تبنى على أساسه الدولة.

وختم البستاني: ربما تكون البداية من تلبية دعوة الرئيس ميشال عون الى طاولة حوار تخرج بخطة عمل لتحقيق الخلاص. وطاولة الحوار هذه ليست بديلا عن مجلس الوزراء الذي عليه أن يجتمع في أقرب وقت وان تكون إجتماعاته مفتوحة لتخرج بقرارات عملية في ظل هذه الأوضاع الصعبة.