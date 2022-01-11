living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني: سياسة النكايات لا تبني بلداً… وعلى مجلس الوزراء أن يلتئم وتكون اجتماعاته مفتوحة

11
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة النائب فريد البستاني أنّ الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان يتطلّب تدابير وقرارات استثنائيّة، في حين نشهد على تعطيلٍ مستمرّ لمجلس الوزراء وتأجيلٍ للبتّ بالكثير من الملفات.

 

وشدّد البستاني على أنّ سياسة النكايات لا تبني بلداً، ولا تطعم جائعاً، وعلى كلّ حزبٍ أو سياسي مسؤوليّة اليوم أمام الوطن والشعب، وبدلاً من مهاجمة بعضنا على المنابر الإعلاميّة ومواقع التواصل الاجتماعي فلنتعاون من إجل الإنقاذ والنهوض، لأنّنا إن لم نفعل ذلك بأنفسنا لن نجد من يعيننا.

 

وقال البستاني: لا يتحمّل لبنان أن يكون ساحة صراعات ومواجهات خارحية أكبر منه، ولا يجوز إقحامه في حروب لا علاقة له بها، ولا تهديد مصالح المغتربين الذين لا زالوا يشكلون جزءاً كبيراً من المدخول الأسري من خلال التحويلات الدورية التي يقومون بها.
إنّ لبنان بأمس الحاجة إلى مصارحة كبيرة بين أبنائه تؤدي إلى وضع استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتطمئن كل مكوناته والى عقدٍ اجتماعي واقتصادي وسياسي جديد تبنى على أساسه الدولة.

 

وختم البستاني: ربما تكون البداية من تلبية دعوة الرئيس ميشال عون الى طاولة حوار تخرج بخطة عمل لتحقيق الخلاص. وطاولة الحوار هذه ليست بديلا عن مجلس الوزراء الذي عليه أن يجتمع في أقرب وقت وان تكون إجتماعاته مفتوحة لتخرج بقرارات عملية في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout