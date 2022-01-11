الرئيس عون عرض مع سفيرة فرنسا العلاقات بين البلدين وسبل مساعدة باريس للبنان في هذا الظرف

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السفيرة غريّو نقلت رسالة دعم من بلادها الى لبنان واللبنانيين وشددت على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء وعلى تقدم المفاوضات المالية والتحضيرات للانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة فرنسا لدى لبنان السفيرة آن غريّو، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد من خلالها لبنان في الازمة التي يمرّ فيها، والشعب اللبناني على تخطي المصاعب التي يواجهها.

وخلال الاجتماع، نقلت السفيرة غريّو رسالة دعم من فرنسا رئيسا وحكومة وشعباً الى لبنان وشعبه بأن باريس تقف الى جانبهما.

واشارت الى ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، والى اهمية تقدم المفاوضات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة لبنان، اضافة الى وجوب استمرار التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية في اجواء سليمة.

كذلك رحّبت السفيرة الفرنسية بالدعوة الى الحوار التي وجهها الرئيس عون، وتمنت ان يتمكن لبنان من العمل على تخطي كل الازمات التي يواجهها، من خلال تضامن اللبنانيين ووحدتهم.