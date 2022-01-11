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جعجع اعلن مرشح بيروت الاولى: فوزنا سيؤدي إلى تحسن فوري في سعر صرف الليرة

11
JANUARY
2022
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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في إطار التعبئة العامة للإنتخابات النيابية المقبلة التي دعا إليها نهاية الأسبوع المنصرم، "غسان حاصباني مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى"، داعيا القواتيين في هذه الدائرة "الى تشغيل ماكيناتهم والمباشرة بالعمل فورا، لأن الطريق نحو التغيير المرجو ليس سهلا، والمسؤولية تقع علينا لقيادة المواجهة وشق الطريق نحو التغيير".


كلام جعجع جاء خلال لقاء مع منسقية بيروت في "القوات اللبنانية" عبر تطبيق Zoom حضره النائب عماد واكيم والأمين العام لحزب القوات الدكتور غسان يارد، والأمين المساعد لشؤون المناطق جوزف أبو جودة والمخاتير خليل واكيم وساسين شهوان وغابي موراني، وأعضاء لجنة منسقية بيروت وعلى رأسهم المنسق الدكتور سعيد حديفة، ورؤساء المراكز ومنسقا مدينة بيروت السابقان المهندس بول معراوي والمهندس دانيال سبيرو، وناشطون.

 

وتوجه جعجع بتحية إلى النائب عماد واكيم، معتبرا إياه "مثالا في العمل والتضحية والإستمرارية في الحزب"، منوها بعمله "النضالي الذي لم يكن يوما طمعا بالمناصب، بل إنطلاقا من إيمانه بالقضية، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة"، شاكرا إياه على "كل ما سبق وبذله في الماضي، وكل ما سيقدمه في المستقبل".

 

وأعلن جعجع أنه "تلبية لمتطلبات المعركة التغييرية القادمة، ونتيجة الاستشارات والمداولات والإتصالات، قررت الهيئة التنفيذية ترشيح دولة الرئيس غسان حاصباني في بيروت الأولى"، داعيا البيروتيين "إلى البدء بالعمل فورا، لأنه علينا أن ننتصر في معركة الأكثرية النيابية والإنقاذ للخروج من جهنم التي أوقعنا فيها تحالف المنظومة الحاكمة المؤلف من التيار الوطني وحزب الله، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة التي تدور بفلكهما".

 

واعلن جعجع أيضا أن "الترشيحات ستتوالى تباعا، وبشكل خاص في بيروت في الدائرتين الأولى والثانية، والإتصالات ناشطة ومستمرة في هذا الإطار".

 

وجدد جعجع التأكيد أن "المدخل إلى التغيير هو الانتخابات"، ودعا "إلى ضرورة نبذ كل الأفكار التي تشكك في إمكانية التغيير إذ إن هذا الأخير ممكن وهو في متناول الناس عبر صناديق الإقتراع، والفرصة متاحة اليوم أمامنا لإحداث هذا التغيير وإنقاذ لبنان من الواقع الجهنمي الحالي، وما على الناس سوى حسن الإختيار والإقتراع، ومنح أصواتهم للفريق الاكبر الذي يتمتع بالقدرة والقوة والجهوزية والتنظيم للمواجهة والتغيير، وهو اليوم حزب القوات اللبنانية".

 

وذكر جعجع الحضور "كيف أن القاضي بيطار وقف وحيدا وواجههم على مدى 6 أشهر فلم يتمكنوا من إزاحته، عطلوا حكومتهم ولم يستطيعوا إزاحته، فكيف بالحري لو كان لدينا رئيس يواجه، وحكومة تواجه، ووزير يواجه وأكثرية تواجه. فما عسى أن يفعل "حزب الله" في هذه الحال؟ هل يعتدي على اللبنانيين جميعهم؟"

 

وشدد على ان "قرار المواجهة السياسية والمعنوية هو وحده الرادع أمام تهويلهم وتهديدهم، ولهذا يهابون القوات اللبنانية. هم يعلمون أن القوات اللبنانية لا تنظيم مسلح لديها، بل عندها ثبات ولهذا يهابونها. والمعركة اليوم تتطلب ثباتا ومواجهة والقوات اللبنانية ستكون رأس حربة في المعركة الانتخابية نحو الإنقاذ، وستكون إلى جانبنا كتل أخرى".

 

وعن سؤاله عن إمكان التأجيل، قال جعجع: إنه "بالرغم من أن الأجواء الحالية لا تناسبهم إنتخابيا، إلا أن الأجواء الداخلية والعربية والدولية لا تسمح بذلك، لأن أي محاولة تأجيل اليوم هي عملية انتحارية وسنتصدى لها فورا".

 

كما أكد أن "تفلت سعر صرف الدولار وإنهيار الليرة اللبنانية لن يؤديا إلى تأجيل الانتخابات بل بالعكس، فالسبيل الوحيد لوقف إنهيار الليرة اللبنانية هو إجراء الانتخابات النيابية، إذ إن فوزنا سيؤدي حتما إلى تحسن فوري في سعر الصرف وضخ أجواء إيجابية تسمح بتأمين أجواء الإنقاذ الاقتصادي"، مذكرا أن "حزب القوات اللبنانية يحمل المشروع الاقتصادي الأفضل والأوسع والأشمل، وأن مرشح القوات اللبنانية في بيروت الأولى هو بإمتياز أفضل من طرح البرامج الاقتصادية".

 

وفي الختام، طلب جعجع من الحاضرين تشغيل محركاتهم وماكيناتهم فورا لإشراك الناس في المعركة التغييرية وإنقاذ لبنان.

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