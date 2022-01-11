رعد من بعبدا: نؤيّد الحوار

A + A -

أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "الحوار أكثر من ضرورة".



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا: "ندعو شركاءنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات".



وأضاف: "موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح وأكدنا ان البلد في زمن الشدة والضيق هو احوج الى عدم الانقطاع من الحوار".



وأشار رعد الى ان "هذا البلد بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى الهاوية"، وتابع: "نحن أسياد هذا البلد ونحن كمواطنين من نبنيه".