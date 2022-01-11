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منخفض جوي آت.. امطار وعواصف وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد!

11
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر ، وتكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق لتصل الى 1500 متر.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتشتد أحيانا وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق، وتلامس ال 1100 متر ليلا. يحذر من تشكل السيول وتساقط لحبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,49

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