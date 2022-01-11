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اليكم سبب ارتفاع أسعار المحروقات...

11
JANUARY
2022
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بعد الارتفاع الملحوظ بأسعار المحروقات اليوم، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس انه "كما الاسبوع الفائت، ارتفاع اسعار النفط عالمياً والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار محلياً هي الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان ولهذه الاسباب سيتواصل ارتفاع الاسعار في الجداول المقبلة".

كما أوضح أن "مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 23500 الى 24600 ليرة، اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً احتسب بمعدل 30837 بدلا من 28787 ليرة".

اما بالنسبة لاسعار النفط المستوردة، أشار الى أن سعر كيلوليتر البنزين في جدول اليوم ارتفع 11.93 دولار واحتسب 599.93 دولار بدلاً من 588 في الجدول السابق، اما كيلو ليتر المازوت فارتفع 14 دولار من 601 الى 615 دولار".

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