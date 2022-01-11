عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022

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الأخبار: لبنان نحو الفقر المستدام

تهريب أسلحة إلى لبنان... ومقاتلين إلى سوريا والعراق: «داعش» يستعيد نشاطه





الديار: البلاد تواصل رحلة السقوط في «جهنم»: الانهيار الاقتصادي يخرج عن «السيطرة»

السيسي قلق من تراجع تأثير السنّة... الحريري 3 ايام في بيروت وبهاء في شباط!

اسرائيل تقرّ بفشل «المعركة بين الحروب»: حزب الله اقوى من بعض دول «الناتو»؟

نداء الوطن: باسيل يضغط على بري وميقاتي: لا رواتب للمتعاقدين

فتيل الانفجار الاجتماعي "يشتعل": الوضع "يخرج عن السيطرة"!



اللواء: المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين

لا رواتب للمتعاقدين نهاية الشهر وارتفاع أسعار المحروقات.. والحوار يبحث عن مشاركين!





البناء: ربط نزاع أميركيّ روسيّ في حوار جنيف… والغرب يتريَّث بعد كازاخستان / بعبدا بين أولويّة دعوة الحكومة المتعثّرة…والحوار بمَن حضر رغم المقاطعة / السيسي يبلغ ميقاتي أن الأولوية لتوقيع العقد الرباعيّ… ثم طلب الإعفاء الأميركيّ /





الجمهورية: لا إنغراجات سياسية... وحوارية





?l'orient le jour: Éric Zemmour, pourquoi tant de haine(s)