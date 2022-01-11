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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022

11
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر متابعة لملف الانتخابات أن يمنح حزب الله دعمه في بيروت الثانية وبعبدا والبقاع الغربي لمرشحي التيار الوطني الحر وأن تترجم حركة أمل احتجاجها على حلف الاشتراكي – القوات بدعم المرشح الدرزي المنافس خصوصاً أن اللائحة الجامعة لا تحتاج لتفاهمات جديدة.


خفايا

قالت مصادر سياسية إن عض الأصابع الرئاسي بين قرار عدم حضور مجلس الوزراء وقرار عدم توقيع المراسيم الاستثنائية البديلة لتسيير اعمال الدولة اصبح استنزافاً لا يطاق ولا يمكن أن يصمد حتى الانتخابات النيابية ولا بد أن يحشر كلاً من الرئيسين بضغط حاجة ملحة تدفعهما للتسوية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تحدثت أوساط دبلوماسية غربية عن تطورات غير محسوبة أو مسبوقة ستترتب على مفاوضات فيينا، وتنعكس مباشرة على ترتيبات الوضع اللبناني.


غمز
يكشف مصرفي بارز عن عجز المؤسسات النقدية والمالية توحيد سعر صرف الدولار، بصرف النظر عن التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد أم لا؟


لغز
تدقق جهات أمنية بمعلومات عن تهريب دولارات، تجمع من السوق السوداء إلى الخارج..

 

 


نداء الوطن: خفايا

رفضت وزارة المالية تسديد اي مساعدة اجتماعية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، كما تعذر تحويل مستحقاتهم المتوجبة بموجب عقود المصالحة عن الساعات المنفذة من قبلهم، مما أدى الى جعل أجر الساعة للاستاذ المتعاقد في التعليم الجامعي يوازي ثلث أجر الساعة للمتعاقد في التعليم الاساسي.

 

اضافة الى العقدة السياسية تبيّن انه سيتعذر عقد جلسات لمجلس الوزراء حالياً لأسباب صحية بسبب اصابة عدد من الوزراء بفيروس كورونا. وقد بدأت سلسلة الإصابات مع وزير الخارجية مع انتقاله إلى واشنطن في فترة الأعياد.

 

تضج اوساط القضاء الجعفري والجمعيات المعنية بحقوق المرأة بتدخلات من القاضي المكلف بوظيفة مفتش عام لديها في الملفات القضائية، حيث بات يتدخل حتى في العلاقات الاسرية وبالتحيز ضد النساء لدرجة مراسلة وزارة التربية بشأن الملفات القضائية العالقة امام القضاء لمنع تسجيل الاولاد في المدارس الا بموافقة الآباء.

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