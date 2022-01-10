خطفوه ثمّ أطلقوا سراحه.. بعد تأكّدهم من عدم قدرة ذويه على دفع الفدية!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن خاطفين مجهولين افرجوا عن الفلسطيني "م . م" (مواليد 1982) الذي يعمل سائقاً على سيارة عمومية نوع "هيونداي ليترا" طراز 1996 لون جردوني، بعدما أقلهم من بيروت الى بعلبك ليل امس حيث تم خطفه.

وترجح المعلومات انه خطف الى منطقة حدودية بالقرب من الهرمل، وقام الخاطفون بالاتصال بشقيقه وطلبوا عشرة الاف دولار فدية مقابل الافراج عنه.

واكدت المعلومات الامنية ان المخطوف تعرض للضرب والتعذيب، وان الخاطفين سرقوا السيارة التي كانت في حوزته بعد تأكدهم من عدم امكان دفع ذويه الفدية لإطلاقه.