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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": هل من سبيل لإستعادة الأمل والثقة تمهيدا للتعافي؟

10
JANUARY
2022
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مقدّمة "ضروري نحكي" مع الإعلامية داليا داغر:

 بشّرنا رئيس الحكومة الاربعاء الماضي أنّه سيدعو مجلس الوزراء الى الإجتماع لدرس وإقرار الموازنة العامة. تفاءلنا بتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ولكن، لا البشرى تحقّقت ولا التفاؤل سلك دربه.
اعتراض رئيس مجلس النواب على تحديد جدول أعمال الدورة كان كفيلا بالإشارة الى أنّ التأزّم لا يزال على حاله، وبأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الى مجلس الوزراء، متى دعا رئيس الحكومة الى جلسة.
في كلّ حال، لم نعد نتأثّر بإطاحة التسويات والتوافقات.
الواضح أنّ البلاد دخلت في مدار الإنتخابات، ومعها لن تكون الهدايا مجانية، تماما كما يتصرّف الأفرقاء إزاء دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار. المستقبل والقوات يرفضان، الاشتراكي يتريّث، امّا الثنائي فيرحّب. فهل ينتقل الاشتباك في العناوين الخلافية من فضاء المواقف الى طاولة بعبدا الحوارية، أم يبقى متفلّتا من أي عقال؟
بإختصار، أمورنا ليست بخير. والإنتظار لما قد تأتي به التسويات الإقليمية والدولية، يبدو مستحيلا في ظلّ إنتفاء مقوّمات الصمود لدى غالبية اللبنانيين، ومع إجتياح تسونامي أوميكرون لبنان والعالم.

الهوّة بين اللبنانيين ودولتهم كبيرة، تماما كما الهوّة بين الليرة اللبنانية والدولار. فهل من سبيل لإستعادة الأمل والثقة تمهيدا للتعافي؟
في حلقة ضروري نحكي لهذه الليلة، نستضيف في الاستديو الوزير السابق للمهجرين غسان عطالله والصحافية في جريدة الأخبار ميسم رزق. ونطّل على الواقع التربوي وسط فوضى العودة الى المدارس مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، وعلى الواقع المالي مع الباحثة الإقتصادية ليال منصور.

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