مطلوبان خطيران بقبضة مكتب مكافحة الإرهاب في البقاع

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخَي 3 و 4-1-2022، من توقيف مطلوبَين".



وأضاف البيان, "الأوّل في بلدة بر الياس البقاعية، ويدعى:ب. ب. (من مواليد عام 1987، لبناني) بحقّه 6 مذكرات وأحكام عدلية بجرائم: قتل، ضرب، حرق، أسلحة، وشيك دون رصيد, بتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي نوع "TUGARIF" مع ممشطين و16 طلقة صالحة للاستعمال".



وتابع, "والثّاني في بلدة حوش الحريمة، ويُدعى: أ. د. (من مواليد عام 1996، لبناني الجنسية) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين قضائيتَين بجرمَي سلب بقوّة السلاح، وتأليف عصابة مسلّحة".

ووفق البيان, "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".