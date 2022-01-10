مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!

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كشف وزير الاتصالات جوني القرم أنه "في إطار الموازنة العامة، سيقدم إلى وزير المالية رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر الـ1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ9000 ليرة".

وفي حديث له ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة "الحرة"، أوضح القرم أن "البقاء على سعر الـ1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة"، وقال: "إن الـbreak even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود الـ9000 آلاف ليرة".



وعما إذا كانت زيادة التعرفة من الـ1500 إلى الـ9000 ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال: "عندها تتغير كل المعطيات".

وعن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، قال القرم: "ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة".

أضاف: "بالنسبة إلى ألفا إذا لم نرفع التعرفة فإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما تاتش فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، وستتوقف محطات".



وتابع: "التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـ national roaming، أي أن من يملك خط ألفا ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيا أن يتحول إلى تاتش والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش بحسب المناطق ولا سيما في فترات الليل".



وإذ لم يبد تفاؤلا باجتماع وشيك للحكومة، أوضح أن "أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء"، لكنه أشار الى أنه "بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقا 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا".

وقال: "الحلول تكون إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء الذين اجتمعت معهم، ليس هناك أي مساعدات قريبة".



وعن أزمة بطاقات التشريج، قال: "ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين". واستغرب كيف أن الناس "لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار"، مؤكدا أن "هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستتكلم فيها أقل أي داتا أقل".



وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن "64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة". وقال: "نحن نحتاج في أوجيرو تقريبا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت، هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية. لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة".