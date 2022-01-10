رئاسة الجمهورية حول تجميد مراسيم رواتب المتعاقدين: أي تأخير في بتها تتحمل مسؤوليته الجهات المعطلة لانعقاد مجلس الوزراء

A + A -

رداً على معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة "تجميد المراسيم" المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم :

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة

-------------------

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ

في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة لكن سعيه لم يستجاب

------------------

رئاسة الجمهورية: من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة

ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء

------------------

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: اي تأخير يحصل لبت هذه المسائل

تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء

------------------

رئاسة الجمهورية: المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها



صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تتداول وسائل الاعلام معلومات عن أن المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن "المراسيم" المتعلقة بهذه المسألة "مجمّدة" في رئاسة الجمهورية .

توضيحاً للحقيقة وحسمًا لأي جدل، يفيد مكتب الاعلام بالآتي:

اولاً: درجت العادة قبل نهاية كل سنة ان يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء الخ...وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة.

ثانياً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجاب، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من ادوية ومستشفيات وغيرها... إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها.

ثالثاً: يتضح مما تقدم أن اي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الاضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور انجازها.