مستشفى بنت جبيل يوضح في بيان حول استثنائه من زيارة وزير الصحة

A + A -

أوضح مستشفى “بنت جبيل الحكومي” في بيان، أن “عدم زيارة وزير الصحة العامة فراس الأبيض لمستشفى بنت جبيل، في إطار جولته أمس على مستشفيات الجنوب، يعود إلى عدم مشاركة المستشفى بماراتون التلقيح يوم أمس”.

وأشار إلى أن “المستشفى يلقح يوميا بين 250 و300 شخص”، مؤكدا أن “القول إن المستشفى شبه معطل ووضعه مزر، فهذا أمر مجاف للحقيقة ومحض افتراء وتجن، لا سيما أن المستشفى يعمل في خدمة الأهالي في مختلف الأقسام، وهو يقوم بواجبه الاستشفائي الإنساني على أكمل وجه، وكان من المستشفيات السباقة في لبنان بافتتاح قسم كورونا”.

وتمنى على “الجهات المعنية ووسائل الإعلام توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها والتأكد من صحتها قبل نشرها”.