living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكتور حجار يوضح حول التسجيل على شبكة "دعم"

10
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور حجّار:
بعد مرور أكثر من شهر على إنطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية، وصل عدد الأسر اللبنانية المسجّلة عبر daem.impact.gov.lb إلى حوالي ال 410 آلاف أسرة حيث يصل عدد أفراد هذه الأسر المسجّلة إلى مليون وستمئة ألف فردٍ لبناني من مختلف المناطق. وبحسب البيانات المتاحة للجميع على موقع Impact الألكتروني (ال open data)، تتصدّر عكّار لائحة الأقضية التي تَسَجّل منها العدد الأكبر من العائلات تتبعها بعبدا، ثم طرابلس وبعلبك وبيروت وزحلة بينما يسجّل قضاء بشرّي العدد الأقل من الأسر المسجّلة على المنصّة. كما تشير البيانات إلى أن 59% من الافراد المسجّلين عاطلين عن العمل.
منذ إنطلاق عملية التسجيل في 1 كانون الأول 2021 وخلال شهرٍ كاملٍ، أجاب مركز تلقّي الشكاوى (1747) على 37,510 إتصالاً وكان متوسّط مدّة المكالمة الواحدة 2:46 دقيقة ومتوسّط وقت الانتظار 3 ثواني، وتمحورت غالبية الشكاوى حول مشاكل تقنيّة تواجه المتّصلين أو عدم توفّر بطاقة الهوية خاصةً للأطفال والأولاد دون سنّ ال 18. كما تلقّى المركز بعض الشكاوى حول رفض مخاتير في مناطق محدّدة إصدار بطاقات هوية لهم أو طلب البعض الآخر لمبالغ مالية لقاء مساعدة الأسر على التسجيل.
تزامن إطلاق عمليّة التسجيل مع حملة إعلامية كبيرة تهدف إلى إعلام الأسر اللبنانية بوجوب التسجيل للإستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التمويلية، وشرح هذه العملية من خلال منشوراتٍ وفيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي. كما تمّ إرسال 4 ملايين رسالة نصيّة قصيرة SMS لهذه الغاية. في الإطار عينه، تمّ تدريب متطوّعين/متطوّعات من حوالي 60 جمعية ومجموعاتٍ ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على التسجيل.
يذكر أن التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية مستمرٌ لغاية 31 كانون الثاني 2022 على daem.impact.gov.lb ويمكنكم التواصل مع مركز تلقّي الشكاوى على 1747 للمساعدة أو للمزيد من المعلومات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout