هكتور حجار يوضح حول التسجيل على شبكة "دعم"

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور حجّار:

بعد مرور أكثر من شهر على إنطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية، وصل عدد الأسر اللبنانية المسجّلة عبر daem.impact.gov.lb إلى حوالي ال 410 آلاف أسرة حيث يصل عدد أفراد هذه الأسر المسجّلة إلى مليون وستمئة ألف فردٍ لبناني من مختلف المناطق. وبحسب البيانات المتاحة للجميع على موقع Impact الألكتروني (ال open data)، تتصدّر عكّار لائحة الأقضية التي تَسَجّل منها العدد الأكبر من العائلات تتبعها بعبدا، ثم طرابلس وبعلبك وبيروت وزحلة بينما يسجّل قضاء بشرّي العدد الأقل من الأسر المسجّلة على المنصّة. كما تشير البيانات إلى أن 59% من الافراد المسجّلين عاطلين عن العمل.

منذ إنطلاق عملية التسجيل في 1 كانون الأول 2021 وخلال شهرٍ كاملٍ، أجاب مركز تلقّي الشكاوى (1747) على 37,510 إتصالاً وكان متوسّط مدّة المكالمة الواحدة 2:46 دقيقة ومتوسّط وقت الانتظار 3 ثواني، وتمحورت غالبية الشكاوى حول مشاكل تقنيّة تواجه المتّصلين أو عدم توفّر بطاقة الهوية خاصةً للأطفال والأولاد دون سنّ ال 18. كما تلقّى المركز بعض الشكاوى حول رفض مخاتير في مناطق محدّدة إصدار بطاقات هوية لهم أو طلب البعض الآخر لمبالغ مالية لقاء مساعدة الأسر على التسجيل.

تزامن إطلاق عمليّة التسجيل مع حملة إعلامية كبيرة تهدف إلى إعلام الأسر اللبنانية بوجوب التسجيل للإستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التمويلية، وشرح هذه العملية من خلال منشوراتٍ وفيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي. كما تمّ إرسال 4 ملايين رسالة نصيّة قصيرة SMS لهذه الغاية. في الإطار عينه، تمّ تدريب متطوّعين/متطوّعات من حوالي 60 جمعية ومجموعاتٍ ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على التسجيل.

يذكر أن التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية مستمرٌ لغاية 31 كانون الثاني 2022 على daem.impact.gov.lb ويمكنكم التواصل مع مركز تلقّي الشكاوى على 1747 للمساعدة أو للمزيد من المعلومات.