ميقاتي عرض مع نظيره المصري موضوع استجرار الغاز الى لبنان والتوقيع على الاتفاق الاولي قريبا

A + A -

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، في شرم الشيخ في مصر، بمشاركة الوفد اللبناني الذي ضم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي. وعن الجانب المصري حضر وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا.

وتخلل اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان، واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريبا، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات قانون قيصر.



وأبلغ رئيس وزراء مصر الرئيس ميقاتي بتجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لارسالها بحرا الى لبنان.



كما تم الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.