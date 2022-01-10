السيسي خلال لقائه ميقاتي: نؤكد تضامننا الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمرّ بها

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إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية ل"المنتدى الشبابي الدولي" الذي تستضيفه مصر.

وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

وفي خلال الاجتماع اكد الرئيس السيسي" التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي بمر بها" مبديا "استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة"، واعطى توجيهاته" لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه".

وقال"لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر".

اما الرئيس ميقاتي فشدد "على دور مصر وشكرها على دعم لبنان واهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام".

وشدد الوزير كلاس خلال اللقاء على حوار السلام ولغته ومنطقه الذي اطلقه الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية في المنتدى، ونقل اليه تحيات ومحبة شابات وشباب لبنان".