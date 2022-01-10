بالصورة - "رينو رابيد" أثارت ريبة في هذه البلدة.. قوى الامن تحرّكت وهذا ما عُثر عليه داخل السيارة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:



فجر تاريخ 1-1-2022، توافرت معلومات لمخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد سيارة نوع "رينو رابيد" لون ازرق دون لوحات في بلدة قانا / محلة الخشنة بشكل يثير الريبة.

على الفور، توجهت دورية من هذا المخفر الى المكان المشار اليه، وضبطت السيارة والقت القبض على كل من:



ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) السائق

ع. ص. (مواليد عام 1995، فلسطيني)

س. ع. م. (مواليد عام 1996، سوري)

وبتفتيش المركبة الآلية، عثرت على /21/ بطارية لسيارات وآليات مختلفة من عدة أنواع واحجام، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة.

كما تبين انهم أقدموا على عملية السرقة من منزل أحد المواطنين الذي لم يكن على علم بالسرقة الكائن في البلدة المذكورة.

باستماع الأخير، افاد انه يعمل في مجال كهرباء السيارات وتعرّف على المسروقات التي تقدر قيمتها بحوالي /1500/$ وأكّد أنها تعود له، واتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين.



بالتحقيق معهم، اعترف (ح. ع.) بقيامه بالاشتراك مع الثاني والثالث على سرقة البطاريات، وقد تبين ان الأول من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وضرب وايذاء، والثاني بجرم ترويج عملة مزيفة، والثالث بجرم استعمال مزور.



اعيدت المسروقات الى مالكها، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته.