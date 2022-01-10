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منخفض جوي جديد والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ

10
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر بدءاً من مساء الإثنين حتى ليل الأربعاء حيث يتأثر تدريجاً بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة ورياح ناشطة تؤدي الى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسميّة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر ويرتفع معها موج البحر، يتحول ليلاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق بخاصة في المناطق الشمالية.

الخميس: غائم مع انخفاض درجات الحرارة ورياح ناشطة ترفع موج البحر ، ويتشكل ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلاً مترافقة بعواصف رعدية و ثلوج على 1700 متر.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 60 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30و 65%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 760ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,49

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