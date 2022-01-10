ريف سليمان: بنص دين بيروت انخطف ابن خالتي..!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المغترب اللبناني عباس الخياط الذي خطف منذ ايام في بيروت.



وبمنشور على حسابه الخاص على فايسبوك عبرت ابنة خالة المخطوف ريف سليمان عن غضبها واستيائها وقلقها على ابنة خالتها. وكتبت: "ب قريطم !!؟ يعني بنص دين بيروت؟!! يعني اكتر مكان في كاميرات انخطف ابن خالتي عباس الخياط الشاب اللي إجا يقضي جمعتين يشوف فيهن عيلته و يعيّد معهم و يفلّ. شاب عمره ٣٩ سنة مش مجوز اهله حابين يفرحو فيه! شاب متل القمر ابن بيت محترم ابن النبطية ترك لبنان و هاجر ليشتغل متل اي شاب و راح ع أفريقيا."



وناشدت سليمان القوى الأمنية والاعلام لمتابعة قصة ابن خالتها لأنه قصته تخص قصة كل مواطن لبناني. كما ناشدت العشائر وحركة أمل وحزب الله التحرك للعثور على الخياط وعدم السكوت عن قصته. وسألت لماذا كل الفعاليات صامتة؟

وقالت أن عائلة المخطوف مفجوعة بخبر خطف ابنها. وتابعت: "كل عمرنا نخاف عليه بأفريقيا قد ما منسمع خطفه فلان و قتلوا فلان و سرقوا فلان ..طلع انه الغربة أمن من الوطن!" وأضافت "هربوا على غربة اللي من وراكم حتصير وطنن و مأمنن و امانن..."

وسألت سليمان: "شو ذنب امه؟ كانت تحلم يرجع يعيش بحضنا و حوليها صارت تتمنى يا ريت ما رجع!، كل يوم في سرقة بكل المناطق منبلغ و لا حياة لمن تنادي "



واضافت: "المغتصب مروان حبيب كذا بنت بلغت عنه تركوه لحد ما وصل ع إميركا كمشوه، وين القضاء؟ كل يوم بفيق و بقول الحمدالله بعدنا عايشين عم نقاوم بس لايمتى... ولادكن مش بأمان يا عالم ... هيك خبر بيدعي كل حدا فينا يحمل سلاح لأنه غلطة عباس و لا مرة تزعرن و لا مرة أذى و لا مرة حمل سلاح ...لا بدكن تحمونا و لا بدكن نحمي حالنا شو بدكن؟ والله الغربة اشرف من انك تكون غريب ببلدك و مخطوف و منهوب من شعبك و بنوكة بلدك بالقليلة برا الك قيمة! حاميها حراميها .."

وتمنت سليمان على الجميع ايصال الصوت والتحرك والقضاء ان يتصرف". وختمت: "عباس مش رح نسكت و حسبي الله و نعم الوكيل بكل حدا ساكت عن حقك وحق كل انسان مظلوم بهل بلد".