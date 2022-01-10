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ستتفاجأ.. هذا أكثر نشاط يعرّضك للإصابة بكورونا وتحوراته

10
JANUARY
2022
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أكدت دراسة جديدة أن التسوق هو أكثر الأنشطة التي تعرّض الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا، تليه ممارسة الرياضة خارج المنزل.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد فحصت الدراسة التي أجرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE)، الأنشطة اليومية لأكثر من 10 آلاف شخص في إنجلترا وويلز بين سبتمبر ونوفمبر من العام 2021، لتحليل الأنشطة الأكثر خطراً فيما يتعلق بالإصابة بعدوى كورونا.
 
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يذهبون للمتاجر ولو لمرة واحدة في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بكورونا بأكثر من الضِّعف من أولئك الذين يحصلون على مشترياتهم عبر الإنترنت.
 
وأعقبت ذلك ممارسة الرياضة في الخارج، حيث إن الأشخاص الذين يقومون بذلك هم أكثر عرضة 1.36 مرة للإصابة بالفيروس.
 
وأضافت الدراسة أن احتمالية إصابة الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام بشكل متكرر بكورونا كانت أعلى بنحو 1.3 مرة من غيرهم.
 
وقد كان مستخدمو الحافلات أكثر عرضة لتلقي العدوى بمقدار 1.3 مرة يليهم مستخدمو سيارات الأجرة بـ1.19 مرة، وأخيراً مستخدمو القطار أو الترام بـ1.18 مرة.
 
ومن ضمن الأنشطة الأخرى عالية الخطورة، وفقاً للدراسة، تناول الطعام في الداخل في مطعم أو مقهى، والنزول إلى مقر العمل، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.
 
وأكد فريق الدراسة أنهم لم يجدوا أي مخاطر متزايدة بالنسبة لأولئك الذين يحضرون المسرح أو السينما أو حفلة موسيقية أو حدث رياضي أو يذهبون إلى صالون الحلاقة أو مصفف الشعر، أو يتناولون الطعام في الهواء الطلق في مطعم أو مقهى.
 
وأشار الباحثون إلى حاجتهم لإجراء دراسة أكثر توسعاً، لافتين إلى قلة عدد الشباب في مجموعة الدراسة، الأمر الذي يمكن أن يكون قد أثّر في نتائج الدراسة.
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