فتح باب الترشّح للانتخابات النيابية.. إليكم التفاصيل الكاملة

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انطلق السباق للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل رسمياً من بوابة وزارة الداخلية والبلديات، مع فتح باب الترشّح للانتخابات من اليوم 10 كانون الثاني إلى منتصف ليل 15 آذار 2022.



وشرحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس آلية التقدّم بطلب الترشيح. وقالت: “على المرشح أن يقدّم نموذجاً عند كاتب العدل موقّعاً منه شخصياً تتضمن اسمه الثلاثي، الدائرة التي ينوي الترشّح عنها، مرفقة بالمستندات: إخراج قيد فردي، سجل عدلي وإيصالاً من وزارة المالية بإيداع مبلغ 30 مليون ليرة بعد أن كان في الانتخابات السابقة 8 ملايين ليرة، إضافة إلى مستندات أخرى مذكورة في نموذج الترشيح”.