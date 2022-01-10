بول كنعان: وحده المحور اللبناني-اللبناني يحمي الجميع

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اعتبر المحامي بول يوسف كنعان أن المرحلة الراهنة تحتّم على الجميع الإقدام من دون تأخير على معالجة المشكلات المتراكمة والمتناقلة من السنة الماضية ورواسبها، والانصراف الى معالجة المشكلات التي أتعبت اللبنانيين وأقلقتهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

ورأى كنعان أن صرخة البطريركية المارونية أمس أتت في سياق الدعوات المستمرة لاستعادة مقومات الكيان اللبناني ومنع انهياره وتفتته، ومن بديهيات هذه الصحوة المطلوبة انعقاد مجلس الوزراء من دون تأخير، للبدء بمسار الألف ميل للمعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المطلوبة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة وأصدقاء لبنان.



وجدد كنعان التمسّك بمشروع حياد لبنان الذي يبقى شبكة الخلاص لهذا الوطن المعذّب منذ عقود، حتى لا تبقى أبوابه مشرّعة على الاضطرابات والتدخلات والمحاور، فوحده المحور اللبناني-اللبناني المنفتح على العالم على أساس الحقوق والواجبات يحمي الجميع.