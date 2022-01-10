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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 كانون الثاني 2022

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 الأخبار: الإمارات في اليمن: عودة إلى المغامرة

ذخائر الحرب الناعمة: «الأخبار» تنشر بيانات ووثائق التمويل الغربي للمنظمات غير الحكومية

 

 



الديار: الخطر الوجودي مالي والاهتمام سياسي وانتخابي ولا انفراجات منظورة
الدولار في بورصة المضاربين والتهريب إلى خارج الحدود على قدمٍ وساق
هل يستمر ارتفاع الأسعار على الوتيرة نفسها؟ وما علاقة أسعار النفط العالمية؟

 

 

 


نداء الوطن: جنبلاط "يغرّد" خارج الحوار العوني... وفرنجية يراعي "الموقع"
"الثنائي" لم يفرج عن مجلس الوزراء: دعوة ميقاتي "أمنيات"!

 

 

 


اللواء: حوار بعبدا يترنح.. والموازنة على الطاولة الأسبوع المقبل
الراعي: تجميد الحكومة جريمة.. والحضور المدرسي اليوم على محك الانقسام التربوي

 

 

 

البناء: عبد اللهيان: مسار فيينا إيجابي ومتسارع… وبغداد تنتخب وسط الفوضى رئيس المجلس / بري في بعبدا اليوم …ومعوقات الحوار أكبر من مقدّماته …والحكومة مراوحة / امتحان تربوي اليوم مع فتح المدارس …و ترقّب لكورونا وملء أَسرّة المستشفيات /

 

 



النهار: الماراثون الانتخابي يبدأ وسط الاشتباكات السلطوية

 

 

 


الجمهورية: حوار بعبدا بمن حضر

 

 

 

 

?l'orient le jour: Au Liban, les législatives sont-elles la clé du changement 

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