أسرار الصحف ليوم الأثنين 10 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عراقية أن تستمرّ الفوضى السياسية التي شهدها البرلمان العراقي خلال جلسات الإنتخاب، وقالت المصادر انّ تسمية الكتلة الأكبر لن تكون عقدة سهلة الحلّ وستصل الى المحكمة الإتحادية مجدداً ويتم ّربطها بمن يملك قدرة تشكيل غالبية نيابية وقد تفتح الباب مجددا للتوافق…

خفايا

كشفت دراسة انتخابية أجرتها إحدى السفارات انّ كتلة القوات اللبنانية ستضمّ 12 نائبا بقوة تصويت انتخابات 2018 وأنها تحتاج الى تدعيم بتصويت الناخب السني في الدوائر المسيحية لتضمن 4 آخرين، وأنّ تصويتاً من الناخب السني على حساب تيار المستقبل يضمن حصولها بين 3و6 نواب آخرين.



نداء الوطن: خفايا

نفت اجواء مرجع سياسي وجود اي انفراجات تتيح عقد جلسة حكومية في المدى المنظور، مستغربة الحديث عن اعادة احياء التسوية المتعلقة بملف التحقيق العدلي والمقايضة مع التعيينات الادارية في وظائف الفئة الاولى.

توقعت مصادر مطلعة أن يزور مسؤول العلاقات الخارجية في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغر لبنان مطلع شباط المقبل لمدة أربعة أيام. وسيناقش ملفات تتعلق بلبنان ومستقبله أولاها الحبر الأعظم اهتماماً خاصاً في الفترة الأخيرة.

أتى إصرار وزير التربية عباس الحلبي على أن تتابع الدراسة اليوم بعدما كان معظم المدارس الخاصة قد أعلن عن تأجيل العودة إلى الدراسة حتى 17 الجاري.

اللواء: أسرار

همس

تكتّمت شخصيات سياسية قامت بزيارة الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في أبو ظبي على حقيقة موقفه من الإنتخابات النيابية سواء بالنسبة لترشحه شخصياً أو بالنسبة للوائح التي من الممكن تشكيلها!



غمز

لم تُفلح مساعي حليف مشترك في التوصل إلى تدوير الزوايا في الخلافات الحادة بين رئيس الجمهورية وفريقه الحزبي ورئيس مجلس النواب رغم كل ما تردد عن توافقات رئاسية مؤقتة لتمرير جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء!



لغز

لوحظ أن قطباً سياسياً لم يحضر في مناسبة إجتماعية مؤلمة لأحد المقربين منه لأسباب مازالت غير مفهومة لقاعدة واسعة من جمهوره!