النائب "المستقبلي" بكر الحجيري لـ الأنباء: لا يستطيع احد المزايدة على بري في جمع اللبنانيين... وهو القادر وبجدارة على إطفاء الحرائق

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الأنباء الكويتية: إعتبر عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري أن تعطيل الحكومة خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة جريمة كاملة الأوصاف والمواصفات، أيا تكن أسباب حزب الله وذرائعه، رافضا في المقابل نسب تعطيل الحكومة إلى الثنائي الشيعي، فالرئيس بري لا تنقصه الغيرة على لبنان واللبنانيين إلى أي طائفة انتموا، ولا يستطيع احد المزايدة عليه في جمع اللبنانيين على كلمة سواء، وهو القادر وبجدارة على إطفاء الحرائق بين الفرقاء اللبنانيين، وقد يكون بالتالي غير موافق ضمنيا على تصرفات حزب الله، الا ان حرصه على عدم انقسام الشارع الشيعي وانزلاقه إلى خلافات دموية لا تحمد عقباها، يضطره من باب الحكمة إلى اتخاذ مواقف من خارج قناعاته السياسية والوطنية.