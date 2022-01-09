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عراجي: إذا وصلت نسبة اشغال الاسرة بالمستشفيات الى 95% سأدعو لاقفال البلد وليس فقط المدارس

9
JANUARY
2022
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اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن "الانقسام حاصل في معظم دول العالم على موضوع فتح المدارس والCDC اوصت بفتح المدارس ولكن بشرط وقرار وزارة التربية هو لانقاذ العام الدراسي".
 
وكشف عراجي أن "عدد المرضى الذي يدخل الى المستشفيات لا يزال نسبيا منخفضا مقابل عدد الحالات المصابة وهذا يؤكد ان اللقاح يعطي نتيجة، وهناك شرط اساسي للعودة بأمان الى المدارس وهو تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره والابلاغ عن الحالات".
 
وأضاف في مداخلة له على شاشة الـlbci: "فلنأخذ الاسبوع المقبل كأسبوع نتفحّص فيه إن كان عدد الحالات سيرتفع مع فتح المدارس وعلى اساسه نعود لندرس القرار، وعلى مدراء المدارس والمدرسين ان يكونوا هم خفراء على الطلاب وعلى تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا، وعلى وزارة الصحة ان تتواصل ووزارة التربية مع نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة فكلفة علاج كورونا اذا اصيب اي طالب مرتفعة جدا".
 
وأعلن أنه "إن وصلت نسبة اشغال الاسرة في المستشفيات الى 95%، وسأدعو ليس فقط لاقفال المدارس بل لاقفال البلد وعلى الحكومة الاجتماع لمساعدة الوزراء المعنيين في المساعدات الطارئة للقطاع الصحي".
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