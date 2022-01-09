وزير التربية: القول "أغلقوا المدارس" ليس في مصلحة التعليم ولا الطلاب

A + A -

أكّد وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أنّ "القول أغلقوا المدارس ليس في مصلحة التعليم ولا الطلاب"، لافتاً إلى أنّ "قرار عودة التعليم لم يكن قرار وزارة التربية فقط فقد تشاورنا مع وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف".

وقال الحلبي في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـ"LBCI" و"صوت بيروت انترناشونال" إنّ "التفشي حصل بمرحلة كانت فيها المدارس مقفلة وكان يقتضي الاستفادة من عطلة المدارس لمزيد من التلقيح والحجر في المنازل ولكن البلد لم يقفل وكانت فترة أعياد من دون اجراءات، ولكن القول اغلقوا المدارس فهذا ليس في مصلحة التعليم ولا الطلاب".

وأضاف: "القرار لم يكن قرار وزارة التربية فقط فقد تشاورنا مع وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والجميع يقول ان العودة الى المدارس اكثر امانا للاطفال من البقاء في عطلة حيث سيذهبون الى المولات ومراكز التزلج وغيره".

ولفت إلى أنّ "التجاوب مع ماراتون التلقيح كان جيّداً جدّاً وحملة تلقيح الطلاب والاهالي مستمرة ووزارة التربية تشجع الناس على التلقيح ولكن لا نجبر الناس فهذا خيار شخصي".

وأشار إلى أنّه "ان التزمت المدارس بالبروتوكول الصحي مع العودة الى التعليم الحضوري ما بيصير شرّ على قلب اي ولد".