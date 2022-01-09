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شربل مارون: هذه حقيقة قصّة الكهرباء في البقاع الغربي

9
JANUARY
2022
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بيان توضيحي من السيد شربل مارون
حقيقة الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع العمل الذي عقد مؤخرا الشهر الماضي بتاريخ  ٢٠٢١/١٢/٩ بحضور معالي وزير الطاقة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والنواب الكرام  :
 
تم الاتفاق على بناء برج حديدي لتشغيل خط عبد العال - جب جنين وقد تجاوب اتحاد بلديات البحيرة  ومؤسسة كهرباء لبنان وشيد البرج تمهيدا لربط
المحطة بجب جنين .
 
نص الاتفاق حرفيا على "بدء التغذية 
عند توفر المياه في بحيرة القرعون خلال فصل الشتاء القادم " .
"الكتاب ربطا ، الصفحة الاولى السطر الاخير  ".
 
كما تقدم رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المدير العام الدكتور سامي علوية بكتاب تضمن الاقتراحات الفنية المطلوبة لانجاز هذا العمل بالاضافة الى استبدال محول سحمر رقم 2 بآخر بقوة "20  kva"  تمهيدا لتغذية مستشفى راشيا حصرا ولم يأت على ذكر اي بلدة من البلدات المعنية  ... "الكتاب ربطا ، السطر الثالث " .
 
فجأة ومن دون اي مبرر برزت حملة اعلامية استهدفت مكون اساسي في قضاء البقاع الغربي بهدف تحميله زورا وبهتانا تبعات تقصير من يقف وراء هذه الحملة على مدى عقود من الزمن .
 
ان كل التأويل والمغالطات التي ترمى خلافا للواقع تخفي اهداف سياسية واضحة للجميع وللاسف وقع بعض اهلنا ضحايا لاساليب هؤلاء الذين استغلو طيبتهم وروجو لخطة سرعان ما تبين انها غير مدروسة واقله غير قابلة للتنفيذ في المدى المنظور .
 
وهنا يبدو واضحا ان هؤلاء ، والذين باتو معروفين بالاسم يسعون في كل مرة لتبرير فشلهم وعدم متابعتهم شؤون وشجون المنطقة عبر تحميل المتابعين الفعليين لحل مشاكل المنطقة والاخطر هذه المرة انهم يستعملون البعد الطائفي للامعان في التفرقة والشرذمة .
 
لذا نتمنى من الجميع ابعاد تصفية الحسابات السياسة عن المشاكل الحياتية اليومية للناس والكف عن زرع الفتن لأن اهلنا اليوم بأمس الحاجة للتعاون والتظافر من اجل مصلحة الجميع ويدنا ممدودة دائما لانماء وتقدم ناسنا دون تمييز .
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