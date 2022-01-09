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حمّل الحكومة ومصرف لبنان مسؤولية تعدد سعر الصرف.. كنعان: لا ارى اجتماعاً قريباً للحكومة في ظلّ المسار الحالي

9
JANUARY
2022
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أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى انه "في ظلّ المسار السياسي الراهن الذي لا يؤشر الى جدية او نتيجة ايجابية لا ارى ان الحكومة ستجتمع واتمنى ان اكون على خطأ لأن اولويات الوطن و الناس في مكان آخر ".
كنعان وفي حديث عبر قناة الجديد شدد على ان "الحكومة مطالبة بان تجتمع فوراً على الأقل من أجل إنهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي كما إقرار موازنة اصلاحية".
وأكد ان "المطلوب هو ان تقرّ لأول مرة موازنة اصلاحية فيها صفر هدر بحسب المواصفات التي طالبنا بها في لجنة المال النيابية على مدى سنوات ونطالب بها اليوم والتي يريدها بها المجتمع الدولي".
وبالنسبة لسعر الصرف لفت كنعان الى انه "لطالما طالبت لجنة المال والموازنة بتوحيد سعر الصرف وعلى الحكومة ومصرف لبنان تحديداً ان يضعا رؤية وخطة من أجل تحقيق ذلك خلال فترة زمنية محددة".

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