وزير التربية: للالتزام بتوجيهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غدا

A + A -

قيّم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع مجموعات من المدارس الخاصة وعدد كبير من مديري المدارس الرسمية، ماراثون التلقيح ضد كورونا، وذلك في إطار الالتزام بالموعد المحدد من جانب لجنة كورونا لفتح المدارس غدا مع نهاية العطلة المدرسية.



وشدد الحلبي على الالتزام بتوجهات اللجنة الوزارية وفتح المدارس غداً، إنقاذاً للعام الدراسي، مع التزام أقصى درجات الحماية الصحيّة، ولإتاحة المجال أمام تلامذة المدارس الرسمية لمتابعة برامجهم بعدما أنجز تلامذة المدارس الخاصة ثلاثة أشهر من التعليم.



ولفت إلى أن الحضور إلى المدارس يُؤمن تنفيذ برنامج حضور الأساتذة وكذلك ساعات التعاقد، ويثبت حضور موظفي المكننة وسائر العاملين في المدارس من مستخدمين وحراس وغيرهم.

وعبر الوزير عن ارتياحه للاستجابة لماراثون التلقيح.



واشار إلى أن الخط الساخن ٠١٧٧٢٠٠٠ في غرفة العمليات يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المدارس والتزام التعليمات والتدابير الصحيّة، والتواصل مع المحافظات والقائمقامين والبلديات للحفاظ على سلامة العودة.